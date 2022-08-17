ضمن استعدادات ملعب مرسول بارك لاستقبال مباريات شريكه نادي النصر، وحرصًا على تقديم أفضل الخدمات لجماهيره ومحبيه، بأعلى المعايير المتبعة وبكفاءة عالية، نطلق باقة العالمي لحجز تذاكر مباريات الفريق في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2022 – 2023.

اختيار المقعد المخصص

يمنح حامل هذه الباقة اختيار المقعد المخصص له طوال الموسم، بالإضافة إلى أولوية شراء تذاكر مباريات النصر قبل طرحها للعموم وكذلك الدخول في السحب على سيارة في كل مباراة خلال الموسم خصيصًا لحملة الباقة الموسمية، والعديد من الخصومات والمزايا الأخرى.

خدمات مرسول بارك

وأكدت إدارة ملعب مرسول بارك سعيها الدؤوب إلى تطوير كافة الخدمات والمنتجات التي تقدمها لمشجعي نادي النصر، وأنها انتهت من تهيئة جميع مرافق ملعب مرسول بارك استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2022، بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات مشجعي كرة القدم.