صدر في الكويت، اليوم الاثنين، مرسوم أميري، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعضوية 12 وزيرا.

والأسبوع الماضي أعلن الديوان الأميري الكويتي تعيين نجل أمير البلاد الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.

ونص الأمر الأميري على تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.

وتعد الحكومة الكويتية الجديدة، هي الـ40 في تاريخ البلاد السياسي، والرابعة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر 2020.