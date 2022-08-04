أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إقامة مزادين علنية للمنقولات بمدينة الرياض، خلال اليوم السادس والتاسع من شهر أغسطس من عام 2022م.

وستعرض المزادات محصولات أكثر 24 ألف نخلة من مختلف أنواع التمور والتي تزيد عن 19 نوعاً، مثل: تمور الخلاص وتمور الصقعي وتمور السكري وتمور نبوت السيف وتمور نبوت السلطان وتمور المجدول، وبكميات تجارية.

نتفاصيل مزادات إنفاذ

وتبدأ المزادات بمزاد تمور مزرعة الحاير لعرض محصولات التمور لأكثر من 12500 نخلة الذي يقام حضوريًا في مزرعة الحاير، ومزاد تمور مزرعة طريق الخرج الذي يعرض محصولات أكثر من 11600 نخلة ويقام حضوريًا بالمزرعة، ولمعرفة التفاصيل يمكن الاطلاع على صفحة المزادات الخاصة بإنفاذ على الرابط .

بيت الخبرة الوطني

ويُعد “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم التسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها عن طريق إسنادها إلى المنشآت المختصة بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع بها المركز .