تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، بعد توقف دام لبضع ساعات، بعدما تسببت غارتها صباح أمس السبت في مقتل 10 فلسطينيين بينهم طفلة، وإصابة 55 آخرين.

وقد أشار موقع سكاي نيوز إلى أن المروحيات الإسرائيلية استهدفت منزلًا في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، قبل قليل.

كما لفت الموقع إلى إطلاق رشقات صاروخية من القطاع تجاه عسقلان في محاولات للرد على العدوان الإسرائيلي.



تزايد ضحايا القصف في غزة:

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت المناطق والأحياء السكنية المكتظة، لافتة إلى أن أعداد ضحايا القصف ارتفعت، فوصل عدد القتلى إلى 13، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وشابة في الـ23 من عمرها، فيما بلغ عدد الإصابات الناجمة عن الغارات الإسرائيلية 114.

وقالت في بيان أصدرته تعليقًا على الأحداث: “الطواقم الطبية في المستشفيات تعمل وفق الإمكانيات المتاحة والمحدودة، جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 سنة”.

إصابات في قوات الاحتلال:

وزعمت القوات الإسرائيلية في بيان أصدرته صباح اليوم، استهداف مستودعي أسلحة بحرية تم وضعها في منازل نشطاء من القوة البحرية لحركة الجهاد في قطاع غزة.

كما أشارت إلى إصابة جنديين بإصابات طفيفة عندما سقطت قذيفة هاون في المجلس الإقليمي بإشكول، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت صباح أمس الجمعة عدة غارات صاروخية على غزة، والطائرات الإسرائيلية قصفت محيط برج فلسطين في حي الرمال، وقصفت شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة شراب العسل شرق خان يونس جنوب القطاع.