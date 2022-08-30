أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وفق العديد من الضوابط والاشتراطات.

موعد المزاد:

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن المزاد يقام الثلاثاء 17 صفر الموافق 13 سبتمبر في جمرك ميناء جدة الإسلامي.

اشتراطات للدخول:

ولفتت إلى أنه يشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

كما يشترط دفع عمولة السعي وقدرها 2.50% علاوة على قيمة البيع، ويجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و10 أيام للبضائع برسم الصادر وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، كذلك يشترط الحضور المسبوق التسجيل المسبق لدى الجمارك.