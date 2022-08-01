أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.

مزاد علني لبيع بضائع منوعة

وحسب إنفوجراف الهيئة، من المقرر أن يقام المزاد العلني بساحات جمرك ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، يوم الأحد الموافق 16 محرم 1444هـ الموافق 14 أغسطس 2022 في تمام الـ10 صباحًا.

شروط الدخول في المزاد

وأوضحت الهيئة، عددًا من الاشتراطات والضوابط للدخول في المزاد وهي:

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي قيمته 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

3- دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.

4- يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد، و10 أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

5- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.