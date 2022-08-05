أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك الرقعي بمحافظة حفر الباطن، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.

مزاد علني لبيع سيارات

وحسب إنفوجراف الهيئة، من المقرر أن يقام المزاد العلني بجمرك الرقعي بحفر الباطن، يوم الأحد الموافق 23 محرم 1444هـ الموافق 21 أغسطس 2022 في تمام الـ10 صباحًا.

اشتراطات الاشتراك في المزاد

وأوضحت الهيئة، عددًا من الاشتراطات والضوابط للدخول في المزاد وهي:

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي قيمته 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2- تقتصر المشاركة في مزاد “سيارات التشليح” على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال “تشليح السيارات”.

3- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

4- دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.

5- يجب على المشتري إخراج السيارات المبيعة خلال 3 أيام للسيارات برسم الوارد، و10 أيام للسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

6- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.