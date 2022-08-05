أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك الرقعي يوم الأحد الموافق 21 أغسطس المقبل.

مبلغ تأميني:

وحددت الهيئة اشتراطات دخول المزاد، وأهمها دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

شروط المزاد:

كما تضمنت الشروط دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، مضيفة أنه يجب على المشتري إخراج السيارات المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و10 أيام للسيارات برسم الصادر.

وأضافت أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، منوهة بأنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.