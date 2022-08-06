قالت مجلة بوليتيكو إن الصين رفضت الرد على اتصالات عديدة لكبار العسكريين الأمريكيين لمناقشة التطورات في المنطقة على خليفة الحشد العسكري الصيني.

ونقلت بوليتيكو عن مسؤول بالبنتاغون القول:” إن قطع الصين للاتصالات معنا قد يتسبب بحادث خطير”.

إجراءات الصين ضد أمريكا

وأعلنت بكين، أمس الجمعة، عن سلسلة من إجراءات وقف التعاون مع الولايات المتحدة على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الثلاثاء الماضي، بعد تحذيرات بكين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن بكين قررت إلغاء المحادثات على مستوى القادة العسكريين مع الولايات المتحدة، كما تعتزم وقف محادثات المناخ معها.

وأضافت أن الصين قررت وقف التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والجريمة عبر الحدود، وآلية السلامة البحرية، لافتة إلى أن بكين ستتخذ المزيد من الخطوات ردا على زيارة بيلوسي إلى تايوان.

عقوبات ضد بيلوسي

كما أعلنت الصين، أيضًا فرض عقوبات غير محددة على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بيلوسي تجاهلت مخاوف الصين ومعارضتها الحازمة لزيارتها للجزيرة التي تعتبرها بكين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

وأضافت “رغم ما أبدته الصين من مخاوف جادة ومعارضة حازمة، أصرت بيلوسي على زيارة تايوان والتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وتقويض سيادة الصين وسلامة أراضيها وانتهاك سياسة صين واحدة وتهديد السلام والاستقرار في مضيق تايوان”، بحسب وكالة “رويترز”.

وأوضحت أن الصين “ستفرض عقوبات على بيلوسي وعائلتها المباشرة”، ردا على ما وصفته بأفعالها “الخبيثة” و”الاستفزازية”.