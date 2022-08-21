أطلقت جمعية مساعي النسائية الخيرية اليوم الأحد النسخة الثالثة من مشروع (حصاد الوعي) بالتعاون مع جمعية أرماء التعاونية للتنمية البشرية والذي أقيم في مقر جمعية مساعي الخيرية، يبدأ المشروع من الساعة الرابعة والنصف عصرًا حتى الساعة الثامنة والنصف مساء وسيستمر لمدة شهرين، بإجمالي 40 ساعة تدريبية.

أهداف مشروع مساعي الخيرية

ويهدف المشروع إلى تأهيل مستفيدي الجمعية بباقة من الجدارات ووفق أفضل المنهجيات بموائمة محلية تسهم بشكل فعّال في إعدادهم وتهيئتهم نفسيًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى تأهيليهم ذاتيًا للوصول إلى الإيجابية وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجههم.

ويتكون المشروع من خمسة مسارات وهي ( حصاد الذات، حصاد العلاقات، حصاد الوالدية، الحصاد الأسري والحصاد المالي)، حصاد الذات وهو المسار الأول للمشروع وتم البدء فيه، ويهدف إلى بناء وتنمية المهارات الشخصية وتحقيق الرضا الذاتي، أما المسار الثاني – حصاد العلاقات – فيهدف إلى بناء العلاقات الإنسانية الجيدة، المسار الثالث والرابع – حصاد الوالدية والحصاد الأسري – ويهدفان إلى توعية الأسر لبناء أسرة صحية سعيدة وبناء علاقة وثيقة مع الأبناء من خلال تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل، أما المسار الأخير – الحصاد المالي – فيهدف إلى رفع مستوى المعرفة المالية والممارسات المالية الصحيحة.

ورش عمل وملتقيات مفتوحة

كما يتضمن المشروع عدد من ورش العمل والملتقيات المفتوحة، بالإضافة إلى القياسات القبلية والبعدية لكل مسار مع اختبار في نهاية كل مسار للتأكد من المخرجات، إضافة إلى أنه كان هناك معايير للقبول في البرنامج وضعتها الجمعية لتحقيق أهداف البرنامج بشكل فعال وهي أن تكون المستفيدة متعلمة، لا يتجاوز عمرها 40 سنة وأن تكون من الأسر المتضررة من المشاكل الأسرية والتربوية والمالية وتحتاج إلى تأهيل، وقد قامت إدارة البحث الاجتماعي في الجمعية بترشيح 40 مستفيدة لحضور البرنامج.

وسيكون لهذا المشروع أثر مجتمعي كبير سواء على الطفل والأسرة والمجتمع ككل، وسيسهم بشكل فعّال في إعداد مستفيدي الجمعية وتهيئتهم نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا لرسم طريق المستقبل والوعي والاعتماد على الذات وتنمية حافز المبادرة لديهم. والجمعية في صدد إكمال المراحل الأربعة المتبقية من المشروع.

وتُعد جمعية مساعي النسائية الخيرية، إحدى الروافد في المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.