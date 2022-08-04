اختتمت جمعية مساعي النسائية الخيرية اليوم الخميس، المرحلة الأخيرة من برنامج “تنمية المشاريع ” والذي يهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع المتعثرة من قيادة المشروع بالشكل الصحيح وتحديد الأسباب الرئيسية للتعثر ومعرفة الخلل وتصحيحه وذلك بالتعاون مع مستشارين مختصين.

4 مراحل للمشروع:

تضمن المشروع أربعة مراحل مرتبة كالتالي، أولاً مسح المشاريع المتعثرة ودراسة الإحتياج، وإعداد ورش عمل تدريبية لأكساب المشتركات السمات الشخصية (السلوكية والمهارية)، وكذلك تحليل النتائج بناء على معطيات اللقاء وفرز المشتركات، وأخيراً عقد الجلسات الاستشارية -الفردية- لكل مشتركة.

وامتد المشروع لمدة تسعة أشهر، تضمن ستة أشهر للجلسات الفردية والإستشارات وورش العمل، وثلاثة أشهر للمتابعة من قِبل فريق مختص من الجمعية.

حلول وتوصيات:

تضمنت الجلسات الفردية حلول وتوصيات للمشاكل والعقبات التي تواجه المستفيدات في سير المشروع القائم وتزيد من فرص نجاحه.

كما ساعدت تلك الجلسات مع المستشار المختص على سد الفجوة بين الفتيات السعوديات المؤهلات وعالم ريادة الأعمال لمساعدتهن لإختيار الخيارات التي تلائم مشاريعهن من خلال تقييم كافة عملياتهن والإجابة على جميع تساؤلاتهن.

وتنوعت مجالات المشاريع المشاركة في البرنامج بين: (مشروع في مجال التشوكليت والمعجنات، تصميم الأزياء، العطور، طباعة وتوزيعات، رسم على لوحات، تصميم داخلي، درايف ثرو).

وتحرص مساعي على تحقيق المخرجات بجودة عالية وبشكل صحيح مما يجعل برامج ومشاريع الجمعية ذات أثر اجتماعي واضح.

تقدم 29 مشروعاً:

وتحققت مخرجات المشروع بشكل جيد حيث بلغ عدد المشاريع المتقدمة للبرنامج ٢٩ مشروعاً، فيما بلغ عدد المشاريع المتعثرة التي تمكّنت المشتركة من استعادة السيطرة على مشروعها ومعالجة القصور والخلل ١٢ مشروعاً، و بلغ عدد ورش العمل المنفذة ٧ ورش عمل تدريبية باجمالي ١٣ ساعة تدريبية، وبلغ اجمالي عدد الساعات الاستشارية ٥٠ ساعة، وبفضل الله ثم بفضل الجهود المبذولة من قبل فريق عمل المشروع تم تسجيل ٢ براءة اختراع لمشتركتين من البرنامج.

من جانبها، حرصت الجمعية على تخصيص كوادر وطنية مؤهلة ومحترفة لتحقيق أهداف المشروع، وتأهيل المشتركات بباقة من الجدارات وفق أفضل المنهجيات وبموائمة محلية، و معالجة القصور في المشروع بمنظور تنموي متكامل يقودها للعودة الى سوق العمل والنجاح.

يأتي هذا المشروع انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي تؤمن بها الجمعية وتفعيلاً لدورها في تمكين المرأة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.