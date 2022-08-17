اختتمت جمعية مساعي النسائية الخيرية أمس الثلاثاء، مشروع (نباتاً حسناً) للأطفال، والذي أقيم في مقر الجمعية، وهو برنامج معرفي تربوي متكامل بباقة من المهارات المتنوعة والأنشطة والفعاليات، لضمان الإشباع المعرفي والمهاري والترفيهي وفق الخصائص العمرية، حيث استهدف الأطفال من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة- واستمر لمدة ثلاثة أسابيع بإجمالي 27 ساعة تدريبية.

بناء شخصية الطفل:

وصممت هذه المبادرة للمساهمة في بناء شخصية طفل واعي يمتلك معارف وقيم ومهارات أساسية، وذلك عن طريق الاستعانة بالكوادر المحلية المؤهلة لتقديم هذا المشروع.

ويهدف المشروع إلى غرس القيم من خلال وصايا لقمان لابنه في نفوس الأطفال، بالإضافة إلى تنمية المهارات بالحرف اليدوية وتنمية روح التنافس والمثابرة في نفوس الأطفال.

خدمة أسر الجمعية:

وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي الجمعية الدؤوبة الرامية إلى خدمة أسر الجمعية متلاحمة مع أفراد المجتمع، والتي تضمنت من خلالها تقديم ما له من أثر إيجابي على المجتمع لتحقيق أهدافها ورسالتها.

وحظيت هذه المبادرة بقبول واسع حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 30 طفلاً/ةً.

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.