قال برنامج مساند إن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا سيكون متاحًا من خلال شركات الاستقدام التي تقدم خدمات التأجير الخاصة بالعمالة المنزلية فقط.

جاء ذلك ردًا من الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة على استفسار أحد المواطنين بشأن كيفية الاستقدام من إندونيسيا.

استقدام العمالة المنزلية من ⁧إندونيسيا⁩

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقعت أمس اتفاقية مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بالمملكة في عدة مهن، حيث سيكون الاستقدام متاحًا من خلال شركات الاستقدام بالتزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية.

توحيد قناة استقدام العمالة

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توحيد قناة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وتسهيل عملية الاستقدام من إندونيسيا وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية وتنويع جنسيات العمالة المنزلية بما يخدم متطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي.