أكد المدرب والمستشار الإعلامي، طلال الأزهري، أن هناك الكثير من التطبيقات التي تحاول الدخول للسوق السعودي من خلال مؤثرين سعوديين.

دسم ومطمع كبير:

وتابع الأزهري خلال مداخلة إلى برنامج الشارع السعودي، المذاع على قناة السعودية، أن السوق السعودي دسم ويعد مطمعاً كبيراً، فيحاول البعض تنفيذ إعلانات معينة للوصول إلى شريحة معينة.

تعامل بذكاء وحذر:

كما نصح الأزهري من يتلقى أي عروض بتطبيق معين، بالتعامل بذكاء والحذر من المحتوى غير الأخلاقي، وحينما ينقطع التريند عن أي صانع محتوى يريد الظهور بأي محتوى آخر.