أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى، واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
1.منسق ممرض إدارة السرير
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس العلوم في التمريض من جامعة أو كلية وطنية / دولية معترف بها.
- رخصة مهنية سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
- خبرة سريرية لا تقل عن ست (6) سنوات في وحدات العناية المركزة داخل مستشفى للحالات الحادة.
2.استشاري جراحة المخ والأعصاب
المؤهلات والخبرة
- خبرة مهنية لا تقل عن 6 سنوات في ممارسة تخصصه بعد حصوله على الدرجة الطبية.
- يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة ، والطلاقة في اللغة العربية ستكون مفيدة.
- صحة عامة جيدة ، قادرة على العمل لساعات طويلة تحت الضغط ، والعزلة وعلى ارتفاعات عالية ، والتنقل ، وقرب حدة البصر وعدم وجود مشاكل سمعية غير مصححة.
- التدريس: لإظهار المهارات المطلوبة للتدريب التربوي لطلاب الطب والمهن.
- البحث: لإثبات قدرة مثبتة وسجل حافل من المشاركة في البحث المتعلق بالتخصص.
3.طب الأسرة والمجتمع – الأنف والأذن والحنجرة
المؤهلات والخبرة
- الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية طبية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.
- يجب أن يكون ضليعا في مجال تخصصه الفرعي.
- الطلاقة في اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا شرط أساسي.
- مهارات القيادة والاتصال الممتازة.
- القدرة على التعامل مع عبء العمل الكبير ، وتغيير الأولويات والمسؤوليات مستقرة عاطفيا وبصحة بدنية جيدة.
4.استشاري التخدير
المؤهلات والخبرة
- خبرة مهنية لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في ممارسة التخصص بعد الحصول على درجة طبية أعلى أو شهادة البورد أو الزمالة أو ما يعادلها.
- تخرج من كلية الطب المعترف بها. حاصل على بكالوريوس الطب ، بكالوريوس الجراحة (MBBS) أو ما يعادلها.
- البورد السعودي ، البورد العربي ، البورد الأمريكي أو الكندي ، MRCP ، MD في التخدير أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا في التخصص ذي الصلة.
- تصنيف وتسجيل سارٍ المفعول كاستشاري في التخدير من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- شهادة سارية المفعول لدعم الحياة الأساسي ودعم الحياة القلبي المتقدم.
- دعم الحياة المتقدم للأطفال (PALS).
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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