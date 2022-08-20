اعتدى مستوطنون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على عدد من المواطنين في منطقة السهل الواقع بين قريتي المغير وترمسعيا، شرق رام الله، في فلسطين.

وقال عضو مجلس قروي المغير، مرزوق أبو نعيم: “إن مجموعة من المستوطنين أضرموا النار في أراضٍ زراعية بمنطقة السهل، فتوجه الأهالي لإخمادها وطرد المستوطنين من المكان؛ ما أدى لاندلاع مناوشات معهم”.

اقتلاع أشجار الزيتون:

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): “إن المستوطنين قطعوا 5 أشجار زيتون، وحطموا زجاج إحدى المركبات، وقاموا بإغلاق الطريق الزراعية الواصل إلى المنطقة، بالحجارة”.

وتواصل قوات الاحتلال اليوم الجمعة، عدوانهم على الشعب الفلسطيني؛ حيث ارتقى شهيد في طوباس، وأصيب العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال وقمع فعاليات ومسيرات.

كما أسرت القوات 9 مواطنين بينهم 4 أطفال، وقاموا باقتلاع ستلات وتدمير بئر وخزان مياه.