أطلقَت مؤسسةُ محمد بن سلمان “مسك” النسخةَ الثانيةَ من برنامج “صوت الشباب” الذي يهدف إلى إشراك الشباب من مختلف مناطق المملكة، من خلال برنامج إثرائي يركِّز بشكل أساسي على تنمية مهارات التواصل؛ لصقل القدرات المعرفية والحوارية والفكرية وتعزيز روح المواطنة الفاعلة.

صوت الشباب:

وتسعى مؤسسة “مسك” من خلال برنامج “صوت الشباب” إلى تنمية القدرات الذاتية لدى الشباب، بما يُعزِّز من ثقتهم في أنفسهم وتمكينهم من قدرة التعامل مع المواقف الصعبة، وبناء حجج متماسكة وصلبة باستخدام مهارات فنون التواصل.

وتتيح “مسك” فرصة التسجيل في النسخة الثانية من برنامج “صوت الشباب” في مرحلته الأولى لجميع المهتمين، حيث سيُقام البرنامج افتراضياً وينتهي بتقديم شهادة إكمال البرنامج للمستفيدين؛ بهدف تمكين المشاركين من أداء مناظرة متكاملة الأركان ضمن رحلة تسهِّلُها مسكُ من أجل تفعيل دور الشباب كمواطنين مؤثرين وفاعلين في إيجاد الحلول والأفكار أمام تحديات المجتمع التي تواجههم.

محطة تحفيزية:

وأوضحَ مديرُ عام مسك للمجتمع ديمة آل الشيخ أن: “برنامج صوت الشباب” هو محطة لتحفيز المواطنة الفاعلة لدى الشباب وخدمة المجتمع واهتماماته واحتياجاته، بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة والتطوُّع وتحسين جودة الحياة للشباب، ونسعد في “مسك” بتحقيق قصص نجاح مختلفة لأصحاب الأثر من خريجي البرنامج”.

ويمثِّل البرنامج ممارسة فكرية تنمِّي العقل البشري من خلال تحليل القضايا والأفكار وأداة لبناء مهارة البحث والتفكير الناقد وبناء الحجج لدى الفرد بما يسهم في إشراك الشباب في جهود البناء التنموي، وإيجاد الحسِّ الوطني الجامع بين المشاركين في البرنامج، وتعزيز ثقافة الحوار وتقبُّل الاختلاف، وتنمية المهارات الحوارية وفنون الحوار الهادف عند الشباب؛ لفتح أبواب الفرص الوظيفية المستقبلية وتعزيز روح المواطنة الفاعلة.

ودعت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” الأفراد الراغبين في الالتحاق ببرنامج “صوت الشباب”، في رحلته الحوارية لمناقشة التحديات وطرح الحلول، إلى التسجيل في البرنامج عبر موقع مؤسسة مسك الإلكتروني.