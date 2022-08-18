تم عرض حلقة واحدة من مسلسل She-Hulk: Attorney At Law وقد حازت بالفعل على العديد من ردود الفعل الإيجابية، حتى تصدر اسم المسلسل محرك البحث العملاق جوجل، في العديد من الدول.

وما لفت أنظار العديدين من المتابعين أن المسلسل الذي يأتي من إنتاج شركة مارفل، يطرح إجابات عن العديد من الأسئلة التي يريد المعجبون معرفتها بالفعل، على سبيل المثال، فإنه في الحلقة الأولى، أجاب عن سؤال مهم حول سلسلة أفلام كابتن أميركا، كما ربط بين أحداث موت توني ستارك أو آيرون مان وشخصيات مارفل الأخرى.

من هي She-Hulk؟

ظهرت الشخصية لأول مرة في سلسلة المجلات المصورة The Savage She-Hulk في فبراير 1980 وهي من بنات أفكار الكاتب ستان لي، الذي تعتمد الكثير من الشخصيات على إبداعه.

الشخصية في الأساس هي لمحامية تدعى جنيفر والترز، أُصيبت في حادث وكان لابد من أن يتم نقل الدم لها، ولم يكن هناك حينها سوى ابن عمها بروس بانر، الذي يقوم بشخصية هالك، ومن هنا تصبح جينيفر النسخة الأنثوية من الكائن الأخضر العملاق.

ما الفرق بين الاثنين؟

على عكس بانر، تحتفظ جين بشخصيتها وذكائها وتحكمها العاطفي، لكنها مثل بانر لا تزال عرضة لنوبات الغضب وتصبح أقوى بكثير عندما تغضب.

ظهور الشخصية في مناسبات سابقة

لمتابعين سلسلة أعمال وأفلام مارفل كلها، فإن شخصية She-Hulk ليست جديدة بشكل كامل، فقد ظهرت في كل من: Avengers ،Fantastic Four Heroes for Hire ،Defenders Fantastic Force ،S.H.I.E.L.D.

وبصفتها محامية ماهرة وبطلة خارقة، فإنها كثيرًا ما تستفيد من خبرتها القانونية والشخصية لتعمل كمستشار قانوني للعديد من الأبطال الخارقين، ومن هذه النقطة تنطلق أحداث مسلسل She-Hulk الذي تقدمه الممثلة تاتيانا ماسلاني.