علق مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، على قرارات لجنة الاحتراف وعقوباتها ضد كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد وإدرايي الاتحاد حامد البلوي ومشعل السعيد.

وقال آل معمر عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل: “حقوق نادينا لا تنازُل عنها وإن طال أمد التقاضي، سندرس قرارات لجنة الاحتراف، للبدء في الجولة الجديدة، ونسأل الله التوفيق”.

أهم القرارات:

وكانت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قررت اليوم الثلاثاء إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد 4 أشهر اعتبارًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الثاني من أغسطس على خلفية توقيعه لنادي الاتحاد بصورة غير قانونية بعد رحيله عن النصر.

وقالت لجنة الاحتراف في بيانها: إنه تم إيقاف اللاعب المغربي حمدالله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال وإيقاف حامد البلوي إداري العميد لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، مع إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد 3 أشهر دون تغريمه.

كذلك قررت اللجنة حرمان نادي الاتحاد من تسجيل الصفقات لشتاء 2023 وتغريمه نصف مليون ريال.