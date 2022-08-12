ارتبط اسم النجم الإسباني خوان ماتا بالانتقال إلى أحد فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الرحيل عن مانشستر يونايتد

وانتهى عقد خوان ماتا مع مانشستر يونايتد بنهاية موسم 2021/ 2022، وأكدت تقارير أن النادي عرض عليه تولى منصب إداري، إلا أنه رفض لرغبته في استكمال اللعب.

وكان ماتا صاحب الـ34 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد صيف عام 2014، قادمًا من تشيلسي، قبل أن يرحل عن صفوفه مؤخرًا.

خوان ماتا.. مسيرة مميزة

وأكدت تقارير صحافية إسبانية أن خوان ماتا تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية الكبرى خلال الفترة الماضية، للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن لم يتم الكشف عن اسم الفريق حتى الآن.

ويحظى ماتا بمسيرة مميزة، كما أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر، ما يسهل من التفاوض معه، حيث مثل صفوف العديد من الأندية، ومن أبرزها؛ ريال مدريد للشباب، فالنسيا، تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وخاض خوان ماتا طوال مسيرته الرياضية 628 مباراة، ونجح في تسجيل 137 هدفًا، وصنع 157 هدفًا، وحصل على 12 بطولة، وهي؛ كأس العالم، كأس الأمم الأوروبية، دوري أبطال أوروبا، كأس الرابطة الإنجليزية.

كما توج بكل من أيضًا؛ كأس الدرع الخيرية، كأس أمم أوروبا تحت 21 عامًا، كأس أمم أوروبا تحت 19 عامًا وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى لقبين لكل من؛ الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.