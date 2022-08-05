قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تعيين مشاري خان في منصب مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بدلًا من الموقوف حامد البلوي.

وكان حامد البلوي تعرض للإيقاف 6 أشهر بجانب تغريمه 300 ألف ريال بسبب تفاوضه مع المغربي عبدالرزاق حمدالله دون علم ناديه السابق النصر في سبتمبر الماضي.

مسيرة مشاري خان في الإدارة الرياضية

ويملك مشاري خان العديد من الشهادات في الإدارة الرياضية أبرزها ” ماجستير دراسات متعددة التخصصات من جامعة نيويورك الأمريكية، دبلوم الإدارة المالية للمنظمات الرياضية بمعهد يوهان كرويف في هولندا، كما لديه دبلوم الإدارة الرياضية من جامعة مدريد الإسبانية ودبلوم الحوكمة بالأندية الرياضية من معهد يوهان كرويف”.

متى يعود حامد البلوي من الإيقاف؟

وسيعود حامد البلوي من الإيقاف في شهر فبراير المقبل.