نشر مركز التواصل الحكومي مقطع فيديو وثق خلاله سنوات عمل امتدت لعقود لقيادات أمن الحج بعزيمة لا تنقطع أو تتوانى.

قيادات الحج الأمنية وثقوا بمشاعر من الذاكرة تفاصيل عملهم من الميدان في خدمة ضيوف الرحمن لعقود مضت.

بسنوات عمل امتدت لعقود، وعزيمة لا تنقطع أو تتوانى؛ قيادات الحج الأمنية في مشاعر من الذاكرة، وتفاصيل من الميدان. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/ph76wJmRPX — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 4, 2022

خدمة ضيوف الرحمن

وقال الفريق سليمان العمرو مدير عام الدفاع المدني إن أول سنة دخل فيها الدفاع المدني شارك في موسم الحج، مضيفا “تشرفت أن أخدم الحجاج على مدى 44 سنة”.

وقال الفريق محمد البسامي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج قائد قوات أمن الحج: “كنت من المتميزين بالكلية وكنت أمارس أول مرحلة قيادية في حياتي، وبدأت حياتي في خدمة ضيوف الرحمن من الميدان”.

عزيمة لا تتوانى

وقال الفريق سليمان اليحيى مدير عام الجوازات، لا بد أنك تصير إنسان وقائد ميداني.. كيف ذلك؟ من خلال النزول للميدان.

وأضاف اليحيى أنه خدم في موسم الحج 35 عاما، وعمل في غرفة العمليات المشتركة للحج حوالي 25 سنة.

وقال الفريق أول سعيد القحطاني مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات إن هدف وزارة الداخلية أن يكون كل العاملين لديها يبتدئون أعمالهم بالمشاركة في الحج.