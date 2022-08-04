تواصل موجة الأمطار الصيفية تأثيرها على عدد من مناطق المملكة؛ إذ يستمر جريان السيول في بعض المناطق، فضلًا عن نشاط الرياح والعواصف الرعدية.

ووثق مغردون مقاطع فيديو تظهر تأثير الأمطار؛ ففي حائل سالت الأودية تأثرًا بكميات الغيث.

وأثرت أمطار حائل على الرؤية الأفقية في بعض الطرق.

وفي أبها؛ كانت الأمطار غزيرة ما أثر على مستويات الرؤية الأفقية على الطرق.

ووثق أحد المقاطع سقوط أحد أبراج الجوال بسبب قوة الرياح غرب حائل.

سقوط عامود الجوال بسبب قوة الرياح غرب #حائل قبل قليل pic.twitter.com/gMOkWTe760 — منيف الدليمي (@munifx111) August 4, 2022

كما تسببت الأمطار في سيل طريق المختلف جنوب غرب حائل.



وتساقط البرد على بعض المدن، وسط استبشارات بالغيث النافع.

أمطار وبرد وسيول على جازان

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

تفاصيل الحالة

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة تكون على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، وتكون أمطار رعدية على مدينة جازان ومحافظة جزر فرسان.

ولفت المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).