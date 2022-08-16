شهدت منطقة تبوك جريان السيول والأودية بعد أمطار الخير والبركة التي هطلت اليوم الثلاثاء على مساحات واسعة من المنطقة مصحوبة بزخات من البرد.

سيول مفرق شواق البليطيح جنوب #تبوك الثلاثاء ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ pic.twitter.com/v0dQLZ9xvp — فريق أمطار تبوك (@tabuk_area) August 16, 2022

وحرص العديد من المهتمين بأحوال الطقس على توثيق مشاهد جريان السيول في عدة محافظات ومراكز في المنطقة حيث شهد مفرق شواق البليطيح جنوب المنطقة جريان السيول بشدة فيما هطلت الأمطار على مفرق الفارعة جنوبي المنطقة أيضًا.

امطار مفرق الفارعه جنوب #تبوك

الثلاثاء ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ تصوير ابو غزل البلوي pic.twitter.com/PedUMBrOLv — فريق أمطار تبوك (@tabuk_area) August 16, 2022

توقعات طقس تبوك

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم تنبيهًا من تكون سحب رعدية ورياح نشطة، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، شملت تبوك، وتيماء، والمعظم. وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.

امطار وسيول شقري جنوب غرب تبوك

الثلاثاء ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ تصوير ابو مشاري الوابصي عضو#فريق_أمطار_تبوك pic.twitter.com/jEZAZyhadE — فريق أمطار تبوك (@tabuk_area) August 16, 2022

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، و الباحة، بالإضافة إلى استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة الجوف كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، ولايزال النشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.