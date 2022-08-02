أعلن مشروع أمالا السياحي (AMAALA)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير أول التصميم الداخلي.

المؤهلات والخبرات:

شهادة في التصميم الداخلي أو العمارة الداخلية المطلوبة

خبرة 12-18 سنة خبرة في التصميم الداخلي تقدمية كحد أدنى ؛ خبرة 4 سنوات في مشاريع الضيافة المطلوبة.

يفضل خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مشاريع الضيافة الفاخرة

يفضل خبرة سنتين كحد أدنى مع شركة تطوير

مهارات اتصال وعرض قوية ومهارات إدارة الأفراد / المشاريع.

خبرة في العمل في مشاريع المواقع البعيدة / أو مشاريع LEED المستدامة المفضلة

القدرة على العمل من الموقع المطلوب

مهارات التنظيم الجيد (تتطلب إدارة المشروع)

القدرة على الإنشاء والقيادة والعمل في بيئة جماعية.

يفضل معرفة العمل بـ Microsoft Office و AutoCAD و BIM 360 و InDesign و Sketchup و Aconex وما إلى ذلك.

القدرة على السفر دوليا المطلوبة

القدرة على العمل في بيئة ذاتية التوجيه المطلوبة

مهارات قوية في إدارة المشاريع والقدرة على إدارة الأولويات والموارد المتعددة

المعرفة بالابتكار والاتجاهات داخل وخارج الصناعة مع القدرة على ربط النقاط للتأثير على النتائج المبتكرة

القدرة على التحدث ومشاركة الأفكار والاستماع بفضول

القدرة والاهتمام للتعمق في كلتا الحالتين في مجموعة متنوعة من الموضوعات

عن مشروع آمالا:

أمالا مشروع أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي عام 2018م لمنطقة سيتم تطويرها في شمال غرب المملكة على امتداد البحر الأحمر، وقد أطلق على منطقة المشروع بأنها «ريفييرا الشرق الأوسط». تتمحور فكرة المشروع على مفهوم السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والفنون والثقافة والصحة والعلاج، ليقدم تجربة فريدة تغيّر مفهوم السياحة التقليدية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أغسطس 2022م.