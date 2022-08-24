يستهدف مشروع رؤى المدينة الذي أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم عن إطلاقه، إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة بحلول عام 2030، إضافة إلى الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء التي تيسر وصول الزوار إلى المسجد النبوي الشريف.

بقيادة سمو #ولي_العهد، يأتي مشروع "رؤى المدينة" تفعيلًا لجهود صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتطوير القطاعات الواعدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.#مشروع_رؤى_المدينة pic.twitter.com/Kv0sxwzVrF — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) August 24, 2022

وتبلغ مساحة المشروع الإجمالية حوالي 1,5 مليون متر مربع، فيما سيتم تخصيص 63% كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء من مساحة المشروع.

9 محطات لحافلات الزوار

ويتميز مشروع رؤى المدينة الذي تم تصميمه وفق أعلى المعايير العالمية؛ بالعديد من الحلول المتكاملة للنقل وتشمل 9 محطات لحافلات الزوار، ومحطة قطار مترو، ومسار للمركبات ذاتية القيادة، ومواقف سيارات تحت الأرض، وذلك بهدف تسهيل تنقل الزوار إلى المسجد النبوي، بما يسهم في دعم النشاط السكني والتجاري، وكذلك توفير العديد من فرص العمل.

المدينة المنورة وجهة إسلامية وثقافية عصرية

ويهدف المشروع للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة كوجهة إسلامية وثقافية عصرية، حيث يعتمد على آليات التخطيط الحضري الحديث ومفاهيم التطوير الشامل والبنية التحتية المتطورة التي تقدم الخدمات المبتكرة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز سبل الراحة والرفاهية وبالتالي إثراء تجربة سكان وزوار المدينة المنورة، حيث سيعزز مستوى الخدمات المقدمة لهم، ويرفع الطاقة الاستيعابية الفندقية وجودة الخدمات شرق المسجد النبوي الشريف.

تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة

وتطمح رؤى المدينة القابضة في المساهمة بتحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة والزيارة وفق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال مشاريعها الهادفة لإثراء تجربة زيارة مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإحياء عبق التراث الثقافي والمعماري للمدينة حيث راعت في تصاميم المباني والمرافق الصورة الحديثة المستمدة من تراث المدينة المنورة بكل تفاصيلها، واحتضانها للعديد من المعالم التاريخية التي تفوح بعبق النبوة وإرث الصحابة الكرام.

وتتماشى استراتيجية شركة رؤى المدينة القابضة مع جهود صندوق الاستثمارات العامة لتمكين القطاعات الحيوية الواعدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.