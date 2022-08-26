أعلنت شركة (سابك إس كيه نكسلين) – المشروع المشترك بين (سابك) وشركة (إس كيه جيو سنتريك) – عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية من المواد المتقدمة بمصنعها في مدينة (أولسان) بكوريا الجنوبية.

ويستهدف مشروع التوسعة تطبيقات الألواح الشمسية وصناعات السيارات والأحذية والتغليف المرن، ومن المقرر بدء تشغيله في الربع الثاني من عام 2024م.

تقنيات جديدة:

وأوضح نائب الرئيس للبولي إيثيلين والمبيعات في (سابك)، رئيس مجلس إدارة (سابك إس كيه نكسلين) سامي العصيمي، أن الشركة رصدت في العديد من أسواق التقنيات الجديدة اتجاهًا قويًا نحو استخدام البولي أوليفينات المتخصصة وعالية الأداء، لا سيما مواد البولي إيثيلين ميتالوسين.

وأشار إلى أن العديد من البوليمرات التي تنتجها الشركة تسهم إسهامًا بارزًا في تلبية احتياجات الزبائن حول العالم فيما يتعلق بتعزيز المتانة والمرونة وخصائص العزل الحراري والخصائص البصرية ومميزات أخرى، مؤكدًا أن زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع ستوفر الكفاءة التشغيلية اللازمة لنمو هذه المواد القائمة على النكسلين وترفع الميزة التنافسية بصورة كبيرة.

ويدعم هذا التوسع أهداف النمو التي تنشدها رؤية (سابك) لعام 2025م، الرامية لزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز التعاون والتكامل وتنويع باقة المنتجات البتروكيماوية.