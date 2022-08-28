أوضحت وزارة الصحة المشكلات الصحية للطلاب والطالبات التي تكشفها فحوصات ما قبل المدرسة.

المشكلات الصحية:

ولفتت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن المشكلات الصحية منها الإعاقات السمعية والبصرية والعقلية والبدنية والأمراض المزمنة والمعدية ونقص التطعيمات الأساسية وكذلك مشاكل النطق وضعف النظر والسمع.

كما تكشف كذلك مشاكل الوزن والسمنة والنحافة واعوجاج السلسلة الفقارية وتسوس الأسنان وأيضًا المشكلات النفسية مثل اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.

وشددت الوزارة على ضرورة متابعة الطفل وحصوله على حصته من الصحة.