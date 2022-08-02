وثق مقطع فيديو متداول جريان سيول وادي ستارة بمحافظة الأفلاج بالرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر مقطع الفيديو، جريان سيل وادي ستارة، حيث تواجد عدد من المواطنين بالموقع لرؤية المشهد الذي شكل جمالًا طبيعيًا.

طقس اليوم

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير ، جازان، وأجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.

وأشار إلى أن هناك فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20 -40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي و الأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.