وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكونًا كثيفًا للضباب في الجرة بمنطقة عسير، مساء اليوم الخميس.

وظهر في المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، تشكيلات من الضباب الكثيف تسببت في تدني الرؤية الأفقية في الجرة بمنطقة عسير.

وظهر في المقطع، مجموعة من المواطنين يؤدون صلاة المغرب في الجرة، وقد أعجبتهم تشكيلات الضباب الكثيف.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية “صحراء الربع الخالي” والرياض “وادي الدواسر”، وأنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية.

الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 30 كيلو مترًا في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15 – 30 كيلو مترًا في الساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.