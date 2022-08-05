أظهرت لقطات جوية مصورة، اليوم الجمعة، مشهدًا بديعيًا لسيل وادي الخليج عند الضميرية بالمدينة المنورة بعد هطول الأمطار الغزيرة.

تصوير جوي 🚁

سيل وادي الخليج

من عند الضميرية اليوم الجمعة 1444/1/7

قاطع طريق ⁧#مهد_الذهب⁩ #⁧المدينة

تصوير/ بن زويد pic.twitter.com/qAqvtkYBMw — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) August 5, 2022

سيل وادي الخليج

ووثق مقطع فيديو التقطه بن زويد، سيل وادي الخليج من عند الضميرية، مع قاطع طريق مهد الذهب، بعد أن شهد هطولًا للأمطار الغزيرة.

جاء ذلك، بعدما شهدت المدينة المنورة ليلة أمس موجات متواصلة من البروق مصحوبة بالرعد وهطول الأمطار الغزيرة.

أمطار رعدية اليوم

وفي سياق متصل، نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية بمنطقة المدينة المنورة، حيث تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس والعيص والفريش والفقرة والمسيجيد وبدر وينبع وينبع النخل، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

أمطار ورياح نشطة

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة.