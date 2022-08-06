في صورة تشبه كثيرًا خريطة الكرة الأرضية، تزينت سماء منطقة الجوف خاصة مدينة سكاكا ليلة أمس بموجة من الصواعق والبروق تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدن ومحافظات المنطقة.

صور البروق في سكاكا

ونشرت إمارة الجوف عددًا من اللقطات الرائعة وعلقت عليها بالقول:” صور من الأمطار التي هطلت على مدينة سكاكا جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

من جانبه أكد الدفاع المدني متابعته للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، وأهاب بالجميع توخّي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع السيول.

أمطار الجوف تتواصل

من جهة أخرى هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة, شملت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل وطبرجل, وكل من مركز العيساوية الوادي, وقليب خضر, والرديفة, والأضارع, وخوعاء, والرفيعة والرافعية , وبسيطاء, والثنية, وميقوع, والنبك أبو قصر.

توقعات حالة الطقس اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، وما زالت الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.