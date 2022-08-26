وثق مقطع فيديو مشهدًا مؤلمًا لاستخراج طفل رضيع من الرمال بعدما جرفته سيول باكستان التي ضربت البلاد مؤخرًا.

وأظهر الفيديو الرضيع وهو على قيد الحياة وقد غطت الرمال جسده بالكامل ولا يزال الحبل السري متصلاً به.

ضحايا سيول باكستان

يذكر أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حوادث متعلقة بالأمطار في باكستان على مدار الأسابيع القليلة الماضية بلغ أكثر من 500 شخص . وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن عددًا يصل إلى 502 من الأشخاص قد لقوا حتفهم من بينهم 98 امرأة و191 طفلا .

وتهز الفيضانات المدمرة شمال باكستان خاصة منطقة سوات كي بي حيث يحتوي نهر سوات على أكبر كمية من المياه في التاريخ المسجل – أعلى بكثير مما كانت عليه خلال الفيضانات الفائقة عام 2010.