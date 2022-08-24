تعرض قطيع من الأغنام لموقف صعب بعد أن داهمته عاصفة رملية في إحدى صحاري دولة داغستان.
وأظهر الفيديو القطيع وهو يواجه العاصفة بمفرده بعدما تخلى عنه الراعي وتركه يواجه مصيره المحتوم بمفرده.
تعرض قطيع من الأغنام لموقف صعب بعد أن داهمته عاصفة رملية في إحدى صحاري دولة داغستان.
وأظهر الفيديو القطيع وهو يواجه العاصفة بمفرده بعدما تخلى عنه الراعي وتركه يواجه مصيره المحتوم بمفرده.
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