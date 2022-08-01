نجحت فتاة هندية تبلغ من العمر 7 سنوات، في الدخول بموسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعدما تمكنت من التزلج تحت 20 سيارة خلال أكثر من 10 ثوانِ.

A seven years old girl from Pune Deshna Nahar registers her name in the Guinness Book of records in 'Limbo Skating' for being the fastest to skate under 20 cars at a stretch. She broke a world record set by a girl from China in 2015. pic.twitter.com/Zea0RjEMPh — Pune Mirror (@ThePuneMirror) July 28, 2022

الأسرع في التزلج

واستطاعت ديشنا نهار، المرور تحت 20 سيارة، كانت مصفوفة على امتداد مسافة 58 مترا خلال 13.74 ثانية، وفقًا لما ذكرته وكالة “يو بي آي” للأنباء.

وبهذا دخلت نهار موسوعة غينيس للأرقام القياسية في “Limbo Skating” لكونها الأسرع في التزلج.

وتمكنت نهار من تحطيم الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم فتاة صينية تبلغ من العمر 14 عاما، حققت ذات الإنجاز خلال 14.15 ثانية، وذلك في عام 2015.

استعداد خلال 6 شهور

وقال والد نهار إن ابنته حرصت على ممارسة التزلج لعامين، واستعدت لتحقيق هذا الإنجاز خلال 6 شهور.

وأضاف الأب أن نهار استعانت بمدرب خاص ساعدها على التمرين للقيام بهذه المحاولة التي تتطلب الكثير من التحضيرات البدنية العالية.