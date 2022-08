نجحت فتاة هندية تبلغ من العمر 7 سنوات، في الدخول بموسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعدما تمكنت من التزلج تحت 20 سيارة خلال أكثر من 10 ثوانِ.

A seven years old girl from Pune Deshna Nahar registers her name in the Guinness Book of records in 'Limbo Skating' for being the fastest to skate under 20 cars at a stretch. She broke a world record set by a girl from China in 2015. pic.twitter.com/Zea0RjEMPh

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) July 28, 2022