وثقت كاميرات المراقبة لحظة إقدام هندي على الانتحار داخل قدر به ماء مغلي لإعداد العصيدة في أحد المعابد.

وأظهر المقطع الهندي وهو يصعد إلى حافة القدر ثم يلقي بنفسه فيما حاول العاملون بالقرب منه إنقاذه إلا أن سخونة المياه حالت دون ذلك.

ولم يُبد الهندي الرغبة في الخروج من الماء المغلي ولم تظهر عليه علامات الألم أو الصراخ وبعد قرابة دقيقة كاملة تم إخراجه بسكب القدر على الأرض إلا أنه فارق الحياة في وقت لاحق.