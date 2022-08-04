وثقت كاميرات المراقبة لحظة إقدام هندي على الانتحار داخل قدر به ماء مغلي لإعداد العصيدة في أحد المعابد.
#madurai | மதுரையில் கோவிலில் கூழ் காய்ச்சும் போது திடிரென மயக்கம் ஏற்பட்டு பாத்திரத்தில் விழுந்து உயிரிழந்த நபரின் அதிர்ச்சியான சி.சி.டி.வி., காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Further reports to follow – @abpnadu
| #madurai | | #spritual | @jp_muthumadurai | ….> pic.twitter.com/csILcaq0kT
— Arunchinna (@iamarunchinna) August 2, 2022
وأظهر المقطع الهندي وهو يصعد إلى حافة القدر ثم يلقي بنفسه فيما حاول العاملون بالقرب منه إنقاذه إلا أن سخونة المياه حالت دون ذلك.
ولم يُبد الهندي الرغبة في الخروج من الماء المغلي ولم تظهر عليه علامات الألم أو الصراخ وبعد قرابة دقيقة كاملة تم إخراجه بسكب القدر على الأرض إلا أنه فارق الحياة في وقت لاحق.
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