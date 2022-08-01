وثقت مقاطع فيديو وصور، لوحات جمالية لجريان وادي الرمحية شمال شرق مدينة الرياض، مع استمرار الحالة المطرية التي شهدتها خلال الساعات الماضية.

وادي الرمحية شمال الرياض مباشر 10:50 صباح 1 اغسطس 2022 pic.twitter.com/E1wBj6ksyZ — مرفأ (@marfa11111) August 1, 2022

جريان وادي الرمحية

والتقط عضو مجموعة مناخ الجزيرة محمد الطويل، صورًا من الجو لوادي الرمحية في مركز الرمحية بمحافظة رماح بالرياض، وهو لا يزال يجري بقوة، بعد الأمطار الصيفية التي هطلت فجر اليوم الاثنين، مُشكّلاً لوحات جمالية طبيعية.

كما وثقت مقاطع فيديو، مشاهد نادرة لجريان وادي الرمحية شمال الرياض وسط الصيف.

لأهالي مدينة الرياض الآن وادي الرمحية برماح يجري ( من الجال للجال ). تصوير ابو الوليد pic.twitter.com/WPB9IiI6lm — د. فلاح الجوفان (@DrAljofan) August 1, 2022

استمرار الحالة المطرية الصيفية

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد اليوم، نبَّه من استمرار الحالة المطرية على منطقة الرياض؛ حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد، تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، تشمل العاصمة الرياض، ومحافظات: (الدرعية، وشقراء، وحريملاء، وثادق، ومرات، وضرما)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما تَوقع المركز أن تبدأ الحالة المطرية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الثامنة مساءً.

أمطار على 4 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.