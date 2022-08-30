دثرت سحب الضباب الكثيف محافظات القطاع الجبلي في منطقة جازان، في مشهد يأسر الألباب، حيث عانقت أسراب السحب البيضاء قمم الجبال والبيوت، وظللت الطرقات، وانسابت في الغابات، وسط زخات من المطر، واكتست الجبال على امتدادها بساطاً أخضر.

وتكتمل الصورة الرائعة، بعبق المكان بروائح النباتات العطرية الفواحة من “بعيثران ، وشذاب ، وكادي ، وعزان ، وشيح ، وسكب”، التي تعد من الموروثات الشعبية التي لا زالت تحتفظ برونقها وأصالتها.

وسجلت عدسة “واس”، حضورها في المشهد، والتقطت العديد من الصور لتلك المناظر وهي مرتدية أحلى الحلل، وجاذبة في الوقت نفسه العاشقين للطبيعة وأجوائها الرائعة، لا سيما أن منطقة جازان تتميز هذه الأيام بجمال الطبيعة وخضرتها الأخاذة وجبالها وأوديتها التي يجري بها الماء في ظل ما شهدته المنطقة من أمطار ولله الحمد.