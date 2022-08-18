أعلن الإعلام الرسمي في الصين، اليوم الخميس، مصرع 16 شخًصًا نتيجة سيول ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على إقليم تشينغهاي بغرب البلاد.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن عدد المفقودين جراء السيول والأمطار بلغ 36 مفقودًا.

انهيارات أرضية

وقال تلفزيون الصين المركزي: “إن أمطارًا غزيرة بدأت في الهطول على مقاطعة داتونغ ذاتية الحكم التي يبلغ عدد سكانها 403,368 نسمة، في إقليم تشينغهاي في وقت متأخر أمس الأربعاء، مما تسبب في سيول انهمرت على سفوح الجبال وانهيارات أرضية”.

وتابع: “غيرت بعض الأنهار مساراتها بعدما فاضت بالمياه؛ وأغرقت قرى وبلدات، ما أسفر عن تضرر أكثر من 6,200 شخص جراء الفيضانات”.

وقد أرسلت الحكومة الصينية فريق إنقاذ من ألفي شخص وأكثر من 160 مركبة لإغاثة المتضررين.



تغير المناخ

جدير بالذكر أن الصين تواجه تغيرات مناخية قاسية؛ بين موجات شديدة الحرارة، وفيضانات عنيفة ضربت البلاد؛ وهو ما أرجعته الحكومة إلى تغير المناخ متوقعة تأثر العالم كله بتداعياته.

وفي سياق متصل؛ حذر رئيس معهد روبرت كوخ الألماني، لوثار فيلر، من انتشار الأمراض المعدية الغريبة نتيجة لتغير المناخ.

العالم يزداد سخونة

وأضاف: “ما يحدث هو أن العالم يزداد سخونة مع تغير المناخ، كما يزداد هطول الأمطار ووجود التجمعات المائية في بعض المناطق، وهذا يمكن أن يزيد أيضا من مواطن تكاثر بعوضة الأنوفيلة، التي يمكن أن تنقل الملاريا، ويزداد احتمال الإصابة بلدغات البعوض مع ارتفاع درجات الحرارة على مدى فترات زمنية أطول.

ويؤدي ارتفاع الحرارة إلى زيادة عدد الأشهر التي تنتشر فيها الملاريا، كما يؤدي إلى ازدياد قدرة الفيروسات على الانتشار، وبينها الفيروسات المسببة لحمى الضنك وزيكا.

