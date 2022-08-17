لقي 3 من عمال الإطفاء مصرعهم، أثناء محاولة إخماد حريق في غابة كدية الطيفور في تطوان شمالي المغرب.

انقلاب سيارة رجال الإطفاء

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن السلطات قولها إن عمال الإطفاء الثلاثة لقوا حتفهم بعد انقلاب سيارتهم وسط نيران الحرائق، كما أصيب شخصان بحروق.

وأشارت الوكالة إلى أن جهود “500 عنصر من جميع السلطات والمصالح المعنية، المدعومة بمختلف وسائل وآليات التدخل الأرضي والجوي، لا تزال متواصلة”، منذ الإثنين لإخماد الحريق.

طائرات متخصصة لإخماد النيران

وكلفت السلطات 3 طائرات متخصصة في إخماد النيران، نفذت كل منها 40 طلعة في محاولة لإطفاء الحريق، موضحة أنها تكافح من أجل منع وصول النيران إلى المناطق المأهولة.

سبب الحرائق

وأعلنت النيابة العامة في المغرب، فتح “بحث قضائي معمق حول ظروف نشوب هذا الحريق وتشخيص كل من يكون وراء ذلك”، لافتة إلى أنها ألقت القبض على 4 أشخاص مشتبه في تورطهم بالحادث.

وكانت حرائق قد اندلعت في غابات مختلفة شمالي وشمال شرقي المغرب خلال شهر يوليو الماضي تزامنا مع موجة حر شديدة، مما تسبب في تدمير أكثر من 10 آلاف هكتار من الغابات.