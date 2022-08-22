لقي 9 جنود باكستانيين على الأقل مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون إثر سقوط شاحنة عسكرية كانوا يستقلونها في وادٍ شمال باكستان.

تفاصيل الحادث:

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أمس الأحد، أن الشاحنة المنكوبة كانت جزءًا من قافلة عسكرية متجهة نحو بلدة “مانغ باجري” في منطقة باغ بكشمير الباكستانية عندما وقع الحادث.

شهباز شريف يعزي:

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تعازيه في ضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ليس الحادث الأول:

وتقع حوادث الطرق بشكل متكرر في المناطق الجبلية في كشمير الباكستانية، ومعظمها بسبب الطرق الضيقة وعدم اتباع ما يلزم من تدابير السلامة، فضلًا عن القيادة المتهورة.

وفي نوفمبر من العام الماضي، سقطت حافلة في وادٍ بالجزء الباكستاني من كشمير؛ مما أدى لمقتل 22 راكبًا.