أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن تجديد اتفاقية الرعاية مع مصرف الإنماء، ليكون بموجبه المصرف الشريك الرسمي لدوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/ 2023.

مصرف الإنماء شريكًا رسميًا للمسابقة

وتم توقيع تجديد اتفاقية الرعاية في مقر الإدارة العامة لمصرف الإنماء بالرياض؛ ومثّل المصرف النائب الأول للرئيس التنفيذي صالح بن عبدالله الزميع، بينما مثل رابطة الدوري السعودي للمحترفين، المدير التنفيذي عبدالعزيز الحميدي.

وأكد الزميع بأن الرعاية تأتي ضمن حرص مصرف الإنماء على المشاركة في الأنشطة والفعاليات والمناسبات الرياضية والشبابية مواكبة لرؤية 2030 وتتويجًا للنجاح الذي حققه المصرف في رعايته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.

وأضاف: “رعاية المصرف لهذه الفعالية الرياضية الهامة نابعة من استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز إسهامات المصرف في القطاع الرياضي والقيام بدورنا اللازم للتفاعل مع فئة الشباب بجانب تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية”.

وتابع: “استمرار مصرف الإنماء في رعايته لـ دوري روشن السعودي يعد تأكيدًا على الدور الهام الذي نضطلع به في المصرف لدعم وتشجيع القطاع الرياضي ومشاركة شباب الوطن أنشطتهم واهتماماتهم”.

مكاسب كبيرة للطرفين بالموسم الماضي

ومن جانبه، ثمّن المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي المحترفين اهتمام مصرف الإنماء على استمرار الرعاية ضمن حرصه على دعم القطاع الرياضي في المملكة.

وأعرب الحميدي عن سعادته بتعزيز الشراكة بين الرابطة ومصرف الإنماء، مؤكدًا على نجاح تجربة الموسم الماضي التي حققت مكاسب كبيرة للطرفين، مشددًا على أن استمرار الرعاية يعد رافدًا لتحقيق استراتيجية الرابطة في المسابقة.

واختتم تصريحاته قائلًا: “نسعى في الرابطة لتنويع عقود الشراكة في مجال رعاية لدوري روشن السعودي، بما يساهم في تطوير هذه المسابقة بالشكل الذي يرضي جماهير كرة القدم في المملكة”.

تغيير المسمى لدوري روشن السعودي بالنسخة الجديدة

وأعلنت رابطة دوري المحترفين بالأمس عن توقيع اتفاقية رعاية مع شركة روشن العقارية، ليتم إطلاق مسمى دوري روشن السعودي على النسخة الجديدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).