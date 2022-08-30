في مشهد أليم، انتهى بمأساوية، واجهت إحدى الأسر المصرية اندلاع حريق في منزلها في منطقة الهانوفيل في محافظة الإسكندرية شمال القاهرة.

وفي مشهد يحبس الأنفاس شبت النيران بشكل كبير في الشقة؛ ما دفع الأب لإلقاء أبنائه الثلاثة من الطابق الخامس في محاولة لإنقاذهم من ألسنة اللهب.

وبالرغم من الارتفاع إلا أن الأهالي تمكنوا من التقاط الأطفال بعد وضع المراتب على أرضية الشارع لحمايتهم من الارتطام بالأرض.

أنقذ أبناءه بإلقائهم من الخامس

وقد نجح الأب في إنقاذ أبنائه الثلاثة إلا أنه قد لقي مصرعه مع زوجته ـ 36 ـ عامًا، تأثرًا بإصابتهما.

ولم تقتصر الإصابات على الأسرة فقط؛ فقد تسبب الدخان المتصاعد في اختناق عدد من الجيران ما أسفر عن احتياجهم لـ 15 جلسة أكسجين، وفق ما أعلنته الجهات الصحية لموقع مصراوي.

التكييف وراء الحادث

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق هو ماس كهربائي بجهاز التكييف سرعان ما امتد للغاز، بينما يباشر فريق الأدلة الجنائية فحص موقع الحريق لتحديد أسبابه.

يذكر أن حالة من الحزن قد خيمت على الإسكندرية وجمهورية مصر العربية كلها بعد إعلان وفاة الأب والأم، لا سيما وأن أهالي المنطقة التي كانوا يقطنون فيها قد شهدوا لهما بدماثة الخلق وحسن الطباع.