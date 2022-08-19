أقرت مصر أمس عددًا من الضوابط الجديدة لشركات السياحة المصرية التي تسير رحلات لأداء العمرة في موسم 1444 لضمان حقوق جميع الأطراف.

ضوابط شركات العمرة في مصر

وتضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة، حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات غير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.

الإجراءات والضوابط الصحية

كما نصت الضوابط على ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة لعام 1444هـ بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

ساعة ذكية لكل معتمر

وشملت الضوابط، القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة السياحية المنفذة للرحلة التالي، تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر تتضمن كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر مثل (تاريخ السفر والعودة – فندق الإقامة بمكة والمدينة – سعر البرنامج- التسلسل الزمني للبرنامج – مواعيد التحركات – عدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج) وفقًا لما تم إدراجه على بوابة العمرة المصرية.

يذكر أنه من المقرر، بدء رحلات العمرة لهذا الموسم، في شهر أكتوبر المقبل وفقًا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس الموافق 4 أغسطس الجاري.

إتاحة العمرة لكل التأشيرات

وكانت وزارة الحج والعمرة بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، أتاحت للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.