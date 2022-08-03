نجح منتخب مصر في الفوز على نظيره الجزائري بثلاثية مقابل هدف، في نصف نهائي كأس العرب للشباب ليتأهل لمواجهة المنتخب السعودي في المباراة النهائية السبت المقبل.

ملخص مباراة مصر والجزائر:

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق منتخب مصر بهدفين دون رد أحرزهما كل من صلاح باشا وعبدالرحمن رشدان في الدقيقتين العاشرة والأربعين.

وفي الشوط الثاني، قلص منتخب الجزائر الفارق بإحرازه الهدف الأول عبر اللاعب لحلو أخريب في الدقيقة السبعين.

وواصل المنتخب المصري تألقه هجوميًّا ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب محمد إبراهيم في الدقيقة الـ77.

وستقام المباراة النهائية بين منتخبي السعودية ومصر السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.