وقعت الحكومة المصرية اليوم في مدينة العلمين الجديدة 7 مذكرات تفاهم جديدة لتنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع شركات وتحالفات عالمية من بينها شركة الفنار السعودية.

حضر التوقيع دولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي ووكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين المهندس فيصل اليمني ونيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، القنصل العام بالإسكندرية مزيد محمد الهويشان ورئيس مجلس إدارة شركة الفنار السعودية المهندس صباح المطلق، وعدد من الوزراء المصريين وممثلي ومسؤولي الشركات والتحالفات الموقعة على مذكرات التفاهم من دول بريطانيا والهند والإمارات العربية المتحدة.

إقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر

مثل التوقيع من الجانب المصري عدد من الجهات الحكومية منها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وصندوق مصر السيادي، ومن جانب الشركات، ممثلو 7 شركات وتحالفات عالمية رائدة في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

ووفقا لمذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية وشركة الفنار السعودية، ستقوم الشركة بإقامة مصنع لإنتاج الوقود الأخضر يقع على مساحة 4 ملايين متر مربع، بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بـ 500 ألف طن سنوياً، بحيث تبدأ المرحلة التجريبية بإنتاج 250 ألف طن من الوقود الأخضر، يليها تنفيذ المرحلة الأولى بإنتاج 250 ألف طن سنوياً.