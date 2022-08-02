أفادت وسائل إعلام تايوانية بأن مطار تايبيه تلقى تهديدات بوجود قنابل قبيل زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المزمعة.

تحركات بكين قبل الزيارة

فيما تواصل الصين تحركاتها قرب حدود تايوان، وسط غموض زيارة نانسي بيلوسي لتايبيه، حيث وصلت المسوؤلة الأمريكية إلى ماليزيا، المحطة الثانية في جولتها الآسيوية.

وقال مصدر لوكالة “رويترز” للأنباء، إن طائرات حربية صينية تحلق فوق مضيق تايوان، وسط تحذيرات بكين بأنها سترد بحزم وقوة إذا زارت بيلوسي الجزيرة.

تايوان تستعد للرد

وأكدت تايوان ترحيبها الحار بالضيوف الأجانب، اليوم الثلاثاء، موضحة أنها “مصممة وقادرة وواثقة” من أنه بإمكانها حماية الجزيرة من تهديدات الصين المتزايدة.

وأوضحت وزارة دفاع تايوان في بيان، أن هناك تحركات عسكرية قرب البلاد، ويتم الإعداد بعناية لمخططات عدة، فضلا عن نشر القوات المناسبة للرد على أي تهديد.

تهديدات الصين

ومن المتوقع أن تزور بيلوسي تايوان كجزء من جولة بقارة آسيا، على الرغم من تهديدات الصين وتحذيراتها من عواقب هذه الزيارة رفيعة المستوى.

وهددت الصين أمس الاثنين، بعواقب وخيمة وإجراءات “حاسمة وفعالة”، في حال قررت نانسي بيلوسي زيارة تايوان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية: “إذا زارت بيلوسي تايوان، فسيكون ذلك تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وسيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية”، مضيفًا أن “الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي”.

ورغم عدم الإعلان رسميًا وعدم إشارة بيلوسي إلى تايوان في برنامج جولتها الآسيوية، ذكرت وسائل الإعلام المحلية في تايوان أن بيلوسي ستصل الثلاثاء ليلا، لتكون أعلى مسؤولة أمريكية منتخبة تزور الجزيرة منذ أكثر من 25 عاماً.