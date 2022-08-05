طالب مغردون الجهات الأمنية، بالقبض على رجل ونجلته على خلفية اتهامهما بالتورط في قضايا نصب من خلال إقناع المواطنين باستثمار أموالهم في مشاريع أراضٍ وإعلانات غير حقيقية.

عمليات نصب كثيرة:

وتفاعل مغردو موقع “تويتر”، مع وسم “نصاب تبوك وابنته”، داعين الجهات المختصة والأمنية لسرعة القبض عليهما، مؤكدين أن هذه البنت ليست لديها سمعة جيدة ووكيل أعمالها.

وقال أحد المغردين: “نصاب تبوك ع. ح وابنته .. أخذوا أموال الناس بالباطل والكذب والافتراء والنصب”، داعيًا الجهات المعنية إلى الحكم عليهما بعد ضبطهما بأشد عقوبة.

تفاصيل واقعات النصب:

فيما أكدت أخرى أن مطالب القبض عليهما تم الحديث بشأنها منذ 5 سنوات، لافتة إلى أن هذا النصاب وابنته سرقا أموال المساكين.

فيما روى مغرد آخر تفاصيل الواقعة قائلًا: إن “الرجل وابنته يعملون في بيع الأراضي بدون صكوك، لكنهما يقومان بإقناع المواطنين بوجود صك لكن لا يعطياه ذلك في الآخر، كما يقنعان الناس بالاستثمار معهما وتحويل 5000 ريال لهما، ثم يعيدان الأموال بعد 20 يومًا إليهم 20 ألف ريال لكن هذا نصب وتم التحذير منهم”.

بينما ذكرت أخرى عن نصب تبوك أنه “فتح له حساب بالتيك توك وصاير يكمل كذبه ونصبه هناك، مع أنه سُجِن بس شكله للحين ما تاب ولا تأدب”.

مطالبات بالقبض على نصاب تبوك:

وطالب عدد من المغردين إمارة منطقة تبوك بسرعة القبض عليهما، حتى يتم إنقاذ العشرات من نصبهما.