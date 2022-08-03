طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي بتعيين حمد المنتشري نجم الفريق السابق في الجهاز الإداري لكرة القدم بالفريق الأول، وبديلًا لـ حامد البلوي بعد تسببه في عقوبات على نادي الاتحاد في قضية النصر مع لاعبه المغربي السابق عبدالرزاق حمدالله.

تفاصيل قرارات لجنة الاحتراف ضد حمدالله والاتحاد

وكانت لجنة الاحتراف قررت أمس الثلاثاء إيقاف المهاجم المغربي لاعب نادي الاتحاد 4 أشهر اعتبارًا من تاريخ أمس الثلاثاء الثاني من أغسطس على خلفية توقيعه لنادي الاتحاد بصورة غير قانونية بعد رحيله عن النصر.

كذلك تم إيقاف حامد البلوي إداري العميد لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، مع إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد 3 أشهر دون تغريمه.

وجود حمد المنتشري مطلب

وسلطات جماهير الاتحاد الضوء على عدم الخبرة الإدارية لـ حامد البلوي التي ورطت نادي الاتحاد بقضية حمدالله حيث غُرِّم النادي 500 ألف ريال مع 600 ألف ريال إضافية على كل من حمدالله والبلوي.

وطالبت الجماهير بتعيين المنتشري بدلًا من حامد البلوي وتعيين حمزة إدريس بدلًا من مشعل السعيد.

حمدالله سيعود لـ مباريات الاتحاد في الثاني من ديسمبر المقبل أي بعد مرور 9 جولات من دوري المحترفين في موسمه الجديد.