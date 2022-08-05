مطر الليل يخلق حالة من الطمأنينة والسلام والهدوء خاصة حين يكون هذا المطر في جدة ذات الطقس الرائع على مدار العام.

وقد شهدت ليلة أمس هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد على عدد من أحياء جدة ما زاد طقس العروس جمالًا على جماله.

مطر الليل في جدة

وأطلق المغردون وسمًا على تويتر باسم “مطر الليل” شاركوا فيه صورًا ومقاطع فيديو لهطول الأمطار على جدة والتي تواصلت حتى الساعات الأولى من الصباح.

في الليالي الممطرة شعور جميل ممتلئ باالطمانينه، شي يشبه السلام كثيرا .🤍#مطر_الليل pic.twitter.com/dSRHfFXHEr — @l0xz_5 (@I0xz_5) July 23, 2022

وقالت إحدى المغردات :” في الليالي الممطرة شعور جميل ممتلئ بالطمأنينة، شي يشبه السلام كثيرا”.

وشارك مغردون مقاطع فيديو لأهالي جدة وهم يسيرون تحت زخات المطر فرحين بهذه الهدية الربانية.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة.